Литвина поставили перед фактом: або мандат, або посада

Лідер фракції Блоку Володимира Литвина Володимир ЛИТВИН має скласти депутатські повноваження або відмовитись від посади виконувача обов’язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомив УНІАН заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР Валерій КАМЧАТНИЙ (фракція БЮТ).

За його словами, посада ректора не сумісна із виконанням депутатських повноважень.

В.КАМЧАТНИЙ зазначив, що людина, яка отримує у вузі зарплату, “очолює наукову, господарську діяльність” не може бути народним депутатом України. Все це стосується і людини, яка є виконувачем обов’язків. За словами В.КАМЧАТНОГО, згідно з законодавством України поєднання депутатських обов’язків можливе лише з науково-педагогічною діяльністю, зокрема, з читанням лекцій, публікуванням наукових статей, а також з творчою діяльністю.

Крім того, заступник голови регламентного комітету наголошує, що ректор або в.о. ректора не може працювати на громадських засадах.

Як повідомляв УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Віктора СКОПЕНКА з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, призначивши виконувачем обов’язків ректора вишу Володимира ЛИТВИНА. Про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні, виступаючи в університеті.

За словами Президента, він доручив уряду провести вибори нового ректора університету.