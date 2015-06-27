Генпрокуратура РФ назвала незаконною передачу Криму Україні в 1954 році

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури Росії на відповідний запит голови партії "Справедлива Росія" Сергія Миронова, пише ТАСС.

У повідомленні прокуратури наголошується, що у президій Верховних Рад РРФСР і СРСР не було повноважень приймати рішення, пов'язані з територіальним устроєм республік.

"Ні Конституція РРФСР, ні Конституція СРСР не передбачала повноважень Президій Верховних Рад РРФСР і СРСР з розгляду питань про зміну конституційно-правового статусу автономних радянських соціалістичних республік, що входять до складу союзних республік», - йдеться у висновку Генпрокуратури РФ.

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Наголошується, що «Конституція СРСР питання затвердження змін кордонів між союзними республіками відносила до відання СРСР в особі його вищих органів державної влади і органів державного управління і не передбачала повноваження Президії Верховної Ради СРСР з питання про зміну територій союзних республік».

На підставі цього в Генпрокуратурі РФ вирішили, що передача Криму до складу Української РСР не відповідала конституції.

«З урахуванням викладеного, прийняті в 1954 р. рішення Президій Верховних Рад РСФСР та УРСР про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР, не відповідали Конституції УРСР і Конституції СРСР», - зазначає Генпрокуратура РФ.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у Громадській палаті Росії заявляють, що прийняття в Росії закону про «незаконну» передачу Криму Україні в 1954 році створить прецедент для територіальних претензій до інших країн СНД, в першу чергу Казахстану і Білорусі.