Необхідно надати цивільним особам право носити зброю - Філатов
Єдиний спосіб врегулювання проблеми великої кількості нелегальної зброї, що знаходиться в обігу на території України - прийняття закону про зброю та надання цивільним особам права на її носіння, вважає депутат
Необхідно прийняти закон про зброю та надати цивільним особам право на її носіння.
Таку думку висловив народний депутат України Борис Філатов в прямому ефірі телеканалу «112», повідомляє прес-служба депутата.
На думку народного депутата, питанням нелегальної зброї потрібно займатися на законодавчому рівні і надати цивільним особам право на її носіння.
Єдиний спосіб врегулювання проблеми великої кількості нелегальної зброї, що знаходиться в обігу на території України - прийняття закону про зброю та надання цивільним особам права на її носіння, вважає Філатов.
«Закон про зброю (законопроект №1135 – ред..) вже давно ходить по апарату Верховної Ради. Але в учасників коаліції немає політичної волі прийняти той факт, що якщо ми хочемо узаконити обіг зброї – ми повинні дати цивільним особам можливість отримати зброю. З іншого боку, ту незаконну зброю, яка знаходиться на руках, потрібно намагатися вилучити через амністію, введення в кримінальне законодавство інших механізмів. Цим питанням потрібно займатися на законодавчому рівні. Я повністю підтримую те, що ми повинні внести зміни в Конституцію і прийняти відповідний закон «про цивільну зброю населення», - сказав Філатов.