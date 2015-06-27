Необхідно надати цивільним особам право носити зброю - Філатов

Необхідно прийняти закон про зброю та надати цивільним особам право на її носіння.

Таку думку висловив народний депутат України Борис Філатов в прямому ефірі телеканалу «112», повідомляє прес-служба депутата.

На думку народного депутата, питанням нелегальної зброї потрібно займатися на законодавчому рівні і надати цивільним особам право на її носіння.

Єдиний спосіб врегулювання проблеми великої кількості нелегальної зброї, що знаходиться в обігу на території України - прийняття закону про зброю та надання цивільним особам права на її носіння, вважає Філатов.

«Закон про зброю (законопроект №1135 – ред..) вже давно ходить по апарату Верховної Ради. Але в учасників коаліції немає політичної волі прийняти той факт, що якщо ми хочемо узаконити обіг зброї – ми повинні дати цивільним особам можливість отримати зброю. З іншого боку, ту незаконну зброю, яка знаходиться на руках, потрібно намагатися вилучити через амністію, введення в кримінальне законодавство інших механізмів. Цим питанням потрібно займатися на законодавчому рівні. Я повністю підтримую те, що ми повинні внести зміни в Конституцію і прийняти відповідний закон «про цивільну зброю населення», - сказав Філатов.