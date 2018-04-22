Білий маг Нечай: Через мій кабінет пройшла вся державна еліта

Народний лікар, екстрасенс, ясновидець, практик-психолог, практик-сексолог, білий маг, мольфар Михайло Нечай (усі ці регалії записані в його візитках) називає себе нащадком Брацлавського полковника Данила Нечая, який нібито володів окультними науками і був народним цілителем. Також своїми пращурами вважає Байду Вишневецького та Івана Сірка. До мольфара Нечая за допомогою їдуть люди з усієї України, а також з-за кордону. Про мольфара Нечая зняли вже чотири документальні фільми. Він живе в Карпатах, в Івано-Франківській області, неподалік від Верховини. Хата його дуже скромна, охайна, відвідувачів приймає в комірці, яку називає своїм кабінетом.

Пане Нечаю, Ви себе величаєте «мольфаром». А що таке мольфар?

Мольфар – це, не знаю, чи від італійського чи від грецького слова «мольфа». Мольфа означає заворожений предмет на добро або на зло, від нього й пішло мольфарити, мольфар. Мольфар – це шаман, знахар, чарівник.

Кажуть, що до Вас звертається багато людей з різними проблемами. Скільки вже пройшло через Ваші руки?

Я не веду рахунок. До мене приходить безконечна кількість людей, це як ріка протікає.

Приїжджають люди різні, серед них і науковці... Позаторік була індіанка-дослідниця, яка пройшла цілу кулю земську. Я їй дав дуже багаті матеріали про Гуцульщину, про самобутність нашого краю. Минулого року приїхав до мене йог зі Швейцарії. Він дуже високого зросту, з сивою бородою, коси в нього як у жінки, аж до п’ят.

Цей попросив у мене дозволу мене поцілувати. Я дозволив, він мене поцілував у щічку. Йог сказав, що на земській кулі нас лишень двоє таких.

З якими проблемами до Вас звертаються клієнти?

З різними: психологічними, духовними, фізичними.

Наприклад?

Розпалася сім’я… Чоловік знайшов собі коханку, а жінку з дітьми лишив. Згорьована жінка залишилася сама, прибита горем. Я тоді того чоловіка повертаю до його дітей, до дружини. А ту коханку, яка стала ловкачем чоловіка, забрала годувальника від сім’ї, роблю в його душі ненависницею. Тоді чоловік швидше погляне на трупа, ніж на коханку.

Я володар людської психіки, немає такої людини, яку б я не взяв у полон.

Ади, яка ви молода, що мені за онуку пішли б, а я можу зробити так, що за мною розум втратили б. Я був би вам у сто раз миліший за вашу дорогу маму.

Нема такої людини, яка б уперлася моїй волі, хоча я цим не зловживаю, я не хизуюся своїм талантом. Але я – природа, а природа – це я. Природа мене любить так, як свою рідну дитину.

Чула, начебто Ви консультували Сергія Параджанова, коли він знімав «Тіні забутих предків»…

Так, Параджанов брав у мене два тижні консультації про самобутність Гуцульщини і про специфіку гуцула. І він так майстерно виконав цей кінофільм, що він став всесвітньовідомий. А Іван Миколайчук (який зіграв головну роль у «Тінях забутих предків». – Авт.) учився в мене на дримбах грати. У фільмі він мав ролю, де грав на дримбі.

Параджанов був неповторною людиною, він мав величезний господній талант. Хоча він був вірменином, але достеменно зрозумів самобутність Гуцульщини.

Гуцул – це часточка України, але психологія його інша, ніж у звичайного українця. Гуцул завжди за правду був готовий вбити будь-кого або знищити себе. За правду він готовий іти у вогонь і воду.

А Ви сповідуєте якусь віру?

Я сам на одну половину православний... Глибоко вірю в небесні сили, Бога, Святу Трійцю, Ісуса Христа і Матір Божу. На другу наполовину я язичник, старовір, поклоняюся Матері Природі.

А як так може бути, християнство ж не визнає язичників?

А це є дуже груба помилка! Ми ж природа, природа – це ми. Природа така чемна на людину, як мама на свою рідну дитину.

Але коли ви її порушили, вона така сурова, як прокурор.

Карпатські гори останнім часом нещадно вирубують. Вони плачуть?

Так, плачуть. Природу не можна нищити! Ніхто немає права нищити то, чого не зробив своїми руками, бо це заслуга не ваша. А коли ви це робите, то ви варвар!

А чому Ви тим людям, які знищують гори, нічого не зробите, користуючись своєю силою?

Я є білий маг, я тільки можу знімати зло з людей. Я не є подвійний слуга: чорний і білий. Я знаю чорну магію, але нею не займаюся.

Чи рослина має душу?

Конєшно, має. Усе, що в природі дихає, має душу.

Ось Ви сказали, що здатні повернути чоловіка від коханки до сім’ї, причому так, що він не хоче й дивитися на коханку. А може, в тої коханки було своє сімейне життя, яке їй зруйнував той чоловік? І взагалі хіба люди, навіть якщо вони не люблять одне одного, приречені жити разом?

Я з гіршого роблю на ліпше.

Наприклад, ви, дівчина, мене в себе страшно закохали по душу, по вуха, а я на вас викобилююся, ви мені си не подобаєте. І тоді ви одинокою дівчиною залишаєтеся на все життя, і вже жодна людина не вподобається вам так, як перша. Ця перша запечатує вашу душу в самотності, і ви все своє життя залишитеся самітною.

Господь створює кожну жінку для продовження роду людського. І якщо вона з цих причин (коли пішов від неї чоловік. – Авт.) не родить, то вона проклята Богом і людьми. Й аби не допустити того гіршого гріха, я причаровую чоловіка до неї і він дуріє за нею, стає господарем їхнього дому і любимим чоловіком цієї дівчини. Тоді жінка з ним родить дітей для продовження роду людського.

Як на мене, кохання має виникати само собою, не кожен же може звернутися до Вас…

Конструкція Вашої думки неправильна. Я рятую погибальника.

Як погибальник просить Вашої помочі, а ви не допомогли йому, то це вже маєте гріх.

Чи завжди Вам вдається зцілити людину?

Невдача може бути, коли є родова карма. Коли Бог карає родовою кармою аж до семого покоління, то немає такого чаклуна, філософа, ані мудреця, який би порадив, як цього збутися.

Наприклад, коли батько на цьому світі вчинив тяжкий гріх і помер, не встигши за нього відбути кару. Тоді Господь знімає з його душі цей гріх і кидає на його покоління. Часом навіть не до семого, а й до сотого коліна карає.

Ось дивіться, яка багата наша українська земля, український народ який багатий своєю самобутністю, мистецтвом і всіма благами, а наші люди по світу ходять заробляти ту нещасну копійку.

Чи приходять до Вас люди з проханнями, аби комусь заподіяти зло?

Приходять. Але я не виконую це. Я їм пояснюю, що це їхня помилка, і Бог каратиме їх за це.

Можете навести приклад?

Приходить бізнесмен і хоче зачарувати торг іншого бізнесмена. Таким чином хочуть боротися з конкуренцією.

Страшнішого немає в людини, як старість і заздрість. З заздрості брат брата вбиває, а зі старості людина мавпою стає.

Кажуть, є біла заздрість і чорна…

Біла заздрість – це коли ви милуєтеся людським витвором, а чорна заздрість – конкуренція.

Піп попа не любить, у якого більша парафія, лікар лікаря не любить, який краще за нього лікує.

Який найтяжчий гріх у житті?

Кажуть, що найтяжчий гріх за рідну маму, тобто коли дитина образить свою матір. Коли мама прокляне свою дитину, то ця дитина ніколи не матиме щастя.

Ви так файно говорите…

Ви не думайте, що я вчений. Я маю загальну середню освіту, і то заочну. Але читаю лекції про релігії в духовних семінаріях та академіях. Я знаю релігії світу – починаючи від печерного віку, закінчуючи нашими днями.

Яка релігія найкраща, найправильніша?

Кожна релігія є справедлива і добра.

Є така думка, що Україна зазнає якихось нещасть, бо замість своїх богів, язичницьких, молиться чужому…

У цьому винен Володимир Великий. Як він приймав християнство, то людям, котрі не хотіли відмовитися від своїх богів, стинав голови, і від їхньої крови Дніпро було багрове.

Так, Господь дав нам кару за те, що Володимир невинних людей рубав. І ця кров пролилася на цілий рід Київської Русі, тому ми й зараз не маємо рідного батька, бо покутуємо родову карму.

Кажуть, що язичництво було варварською релігією, бо в жертву богам приносило людей...

Потім це було відмінено...

Кожна віра облита кров’ю: язичництво, християнство і всі інші віросповідання. Була боротьба, і в тій боротьбі якась одна сила губилася. Ось так і згубилося язичництво, але зараз воно відроджується, бо немає нічого такого, аби воно не повторилося вдруге.

Часом кажуть, якщо людина робить якісь неадекватні вчинки, то їй пороблено. А нашим правителям нічого не пороблено?

Голубко, Ленін казав, що політика – то є проститутка. А інтелігенція – то є гімно. Вибачте за вислів.

Я за наших правителів нічого не можу сказати.

Чому?

Бо я їх не виджу ніде.

А по телевізору?

Я ніколи не дивлюся телевізор.

Я лише дивлюся під спідницю жінці, бо найбільшу красу і найспокусливішу силу має зірка, яка світиться між її ногами. Оце в мене найголовніше.

І аби ви знали, що ваше багатство і сила не в голові, а о тут (показує між ноги. – Авт.).

Жінка має силу зачарувати наймудрішу людину! Ось настільки Бог їй дав симпатію магнетичної сили.

Ви так сильно любите жінок?

Надзвичайно! Я за нею піду в огонь і воду. Мені вже вісімдесят без двох років, а ще хочу баби.

Знаєте, якщо чоловік може, а не хоче, то це називається комедія. А якщо він хоче, а не може, то трагедія.

А у Вас трагедія чи комедія?

Наполовину.

Я не приймаю ніяких трав, хоча знаюся в усіх травах. Я своїми ногами сходив усі Карпати, усі урвища, куди людська нога не ступала. Їм раз на день, м’яса й горілки не вживаю.

Як, по-Вашому, правильно молитися?

Коли ти молишся розумом своїм, то Бог не приймає таку молитву, тому що злий дух втілює ваші сірі, буденні думки в молитву і вона не доходить до Бога. Якщо ти молишся серцем, тоді Господь приймає цю молитву.

Ісус Христос казав: «Стукай, і тобі відчинять, проситимеш, дадуть». А під лежачий камінь вода не потече. Тільки серцем моляться ті люди, які вражене серце мають. Наприклад, коли в матері померла дитина, чоловік у жінки чи коханка в коханця.

Тому люди і йдуть громадою до церкви, бо серед них обов’язково буде хтось із ураженим серцем.

Яка частина тіла найкраще може сказати про характер людини?

Будь-яка частина тіла може сказати про характер людини. Наприклад, якщо ви йдете обривчастими кроками, ви нервова людина. Коли ваші очі звужені при погляді, ви людина фальшива і живете з іншої людини.

Очі промовляють про стан людини і про її діяння. Очі – це найсправедливіша мова на світі.

З якими духами Ви спілкуєтеся?

Найбільше спілкуюся зі своїм духовним провідником, великомучеником, цілителем Пантелеймоном.

Великомученик Пантелеймон став моїм провідником, коли бабка давала мені посвяту, і я перебував у іншому вимірі. Він мені як рідний брат, що б я його не запитав, мені його дух відповідає.

Кому Ви збираєтеся передати совою силу?

З такою великою охотою та енергією хотів би передати свою силу, та нема кому. Бо люди люблять гроші, а не людину. Подивіться на мій кабінет… Через нього пройшла вся державна еліта.

Хто з високопосадовців до Вас звертався?

Це секрет! Я не можу сказати, бо вони такої високої думки про себе… Скажуть: «О, приїхали до нього, а він старий дурень узяв та й розтрубив усе».

Що можете сказати про Президента?

У моєму полі зору я його не бачу, тобто не бачу його в полі зору всього видимого і невидимого. Він вийшов з мого екрану після Помаранчевої революції.

А хіба можна невинну людину з її посади знімати, а призначати другу?! Та ще якби призначив компетентного, а то такого, що тупий, як сибірський валянок.

Юлії Тимошенко я теж не бачу…

А Леоніда Кучму бачите у своєму “екрані”?

Я їх усіх викидаю з поля зору, вони не мої друзі.

Одна київська газета перед останніми виборами до Верховної Ради мене запитували, чи буде кращим парламент. Я сказав, що не буде. З’явилися була стаття: «Пророцтво білого мага: майбутній парламент кращим не буде».

Коли дві партії між собою б’ються, то третя завжди лапу накладе.

А хто Ваш друг?

Всевишній.

А чи правда, що ікони можуть кровоточити?

Це є пропаганда! Росія нам спеціально посилає такі ікони, у які закладено хімію і воно нібито кровоточать чи сльози пускають.

Росія хоче знищити в Україні віру, а всюди запровадити свою – московську.

Хто таке в історії десь чув, аби ікона зроблена з дерева кровоточила?! Ту ікону робили грішними руками, такими, як у вас і в мене. Тому вона не може бути святою.

Чи обов’язково хрестити дітей?

Якщо ви християнка, то мусите бути хрещеною, бо цим відганяєте від себе біса.

У язичників не було темних і світлих сил, усі сили були світлими. І людям не був потрібен якийсь захист. А коли запанувало християнство, з’явилися темні і світлі сили.

Коли краще хрестити дитину?

Дуже добре одразу після народження...

Чи потрібно ходити на сповідь до священика?

А хто такий священик? Та він є нуль без палички, як і будь-який інший чоловік. У мене привілеїв до священників нема. Священик каже, що має право сповідати людину, має право брати покуту за гріхи… Та хто ти такий, що маєш право давати людині покуту, як ти сам грішний?!

Скажіть мені, чи дурний дурному може порадити? Та ні, бо він сам дурний. Чи голодний голодного може накормити? Ні, бо сам голодний. Чи хворий хворого може оздоровити? Та ні, бо він сам потребує помочі.

Але люди настільки затуркані в релігіях, що намагаються все достеменно виконувати.

Сповідатися треба тільки перед Великоднем, коли є загальна сповідь. Священик відкриває Євангеліє і читає про гріхи, які людина може на землі согрішити. І ви з-поміж тих гріхів обираєте свій гріх, б’єтеся в груди й промовляєте: «Господи, прости мою душу, що перед тобою согрішила». Після цих покаянних слів, ви приймаєте причастя, Господь прощає вам ваші гріхи. І тільки Господь, більше ніхто!

А піп вам просто лапшу на вуха пхає.

Священики зараз дуже зубожіли, і вже не допомагає служба божа. А чого? Бо вони вже свої пилорами, підприємства мають. Вони поринули в цілком мирське життя, і духовність від них відлетіла.

Які священики кращі – одружені чи ні?

Не має значення. Але якщо він одружений, то свою природну похіть згашуватиме в їмості своїй, якщо вона красива й симпатична. А як вона стара баба, як гнилий пень у лісі, то ходитиме до своїх шанувальниць, прихожанок.

Знаєте, що робили з собою в збудженні в катівнях великомученики? Палицею збивали свого члена аж до крові, аби він не піднімався.

Бо сила любові, природна сила така сильна, як міна. Це природа! А природу ніхто знищити й заборонити не може.

У середньовіччя церква страшні гріхи робила, спалюючи відьом… А що з ними можна зробити, якщо вони такими родилися, якщо їх Бог такими сотворив? Бог навіть диявола сотворив. Він не раз заслуговував смерті в Бога, але той його пожалував, бо то є його творіння.

Чи правильно церква робить, що зі здорових хлопців та дівчат робить ченців і монахинь?

Монахині – це є лесбіянки, а монахи – голубі! Це послідній вирок природі. Це є каліки, шизофреніки…

Біла кров – сперма, яка має йти в низ так, як задумано природою, іде вгору – у мозок. І тоді ця людина стає шизофреніком.

Для жінки краще бути мудрою чи розумною?

Ось, допустимо, ви така начитана й говорите перед хлопцями дуже мудрі слова, і жоден хлопець не задумається над тим, аби взяти вас за жінку. Бо знає, що коли візьме вас за жінку, буде вашим слугою чи рабом.

Краще бути хитрою… Коли чоловік говорить якісь нісенітниці, жінка має вдавати, що мудріших слів вона з роду не чула. Тоді він побачить, що вам тут щось бракує (показує на голову. – Авт.) і подумає собі: «Ось до цієї я можу підступити, бо вона трошки придурок». І ви вже будете його жінкою, тоді зможете йому показати, хто є хто.

Для жінки треба вміти імітувати своїм розумом. Не треба показувати своє я, своє я – це послідня буква.

То виходить, що чоловіки боягузи, оскільки вони бояться розумної жінки?

Не боягузи. Просто чоловік, котрий уже хоч раз був покараний жінкою, другий раз на ті самі граблі не стане. Він знає вже біду.

Ви знаєте, що нічого сильнішого немає в житті людини, як час та біда. Біда вас примусить зробити то, що в добромирі ви ніколи не зробили б. А час покаже ту пору, коли це має статися.

Коли чоловік дуже красиву бере собі жінку, вона повинна служити не тільки йому, а й іншим чоловікам, які спокушаються її рекламою. Така жінка називається “громостка”.

Краще брати середньої краси, аби інші не дуже завидували.

Жінка красива не тільки личком, а й цією серединою...

А чи потрібно там стригти волосся?

Потрібно, бо волосся – це антисанітарія...

Чоловік повністю повинен бачити витвір жіночої краси, тому не потрібно нічого прикривати волоссям.

А тоді навіщо природа нас створила з волоссям?

Чарльз Дарвін казав, що людина походить з мавпи… (Сміється. – Авт.) І це волосся, що в нас росте під пахвами, на статевих органах – це мавпячі залишки.

А ви розумієте, що таке потка?

Ні. Мабуть, якесь дуже вульгарне слово…

Це є жіночий орган. Його так гуцули називають. То не вульгарне, а навпаки – дуже приємне. Потка.