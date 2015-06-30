У Лаврова виступили категорично проти обмеження права вето постійних членів Радбезу ООН

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в Москві заявив заступник голови МЗС РФ Геннадій Гатілов.

"З ідеями обмеження права вето "п'ятірки" постійних членів ми погодитися не можемо", - сказав Гатілов.

За його словами, це було б відходом від закріпленого в статуті ООН принципу одностайності постійних членів, який є головним принципом стримувань і противаг.

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Він вважає, що "право вето не привілей, а гарантія збалансованості прийнятих рішень", пошуку компромісів і взаємного врахування інтересів.

"Штучні обмеження неминуче призвели б до зростання напруженості, створили б лазівки для бажаючих переслідувати односторонні корисливі цілі", - сказав Гатілов.

При цьому він визнав, що пропозиції про самообмеження права вето останнім часом стали більш активними і цим перейнялася Франція, яка пропонує проводити дискусії щодо цього.

Як повідомляв УНІАН, дискусія про реформу Ради безпеки ООН знову виникла після російського вторгнення в Україну. Пропонується обмежити постійних членів ООН, які є стороною конфлікту, оскільки РФ фактично блокує будь-яке рішення щодо України.