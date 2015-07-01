Рада ратифікувала Угоду про співпрацю з НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 245 народних депутатів із 342 зареєстрованих у сесійній залі.

Угода, укладена 27 квітня 2015 року у Брюсселі, набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішніх процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Як заявив на засіданні парламенту заступник міністр оборони України Ігор Долгов, необхідність ратифікації угоди зумовлена тим, що, згідно з її положеннями, зокрема оподаткування, митні платежі Організації НАТО здійснюються за іншими правилами, ніж ті, що визначені законодавством України. Й йдеться про звільнення від оподаткування тарифних платежів і надання привілеїв. "Проект закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету", - додав Долгов.

Своєю чергою, голова Комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко заявила, що закон визначить основні принципи співпраці між урядом України та ОНПП, зокрема щодо технічної допомоги в реалізації проектів трастового фонду НАТО.

Читайте такожУ четвер Рада розгляне призначення Грицака на посаду голови СБУ - джерело Також сьогодні передбачається ратифікувати ще кілька угод.

У другому читанні, зокрема, розглядатимуться законопроекти, які стосуються речового забезпечення військовослужбовців та Статуту внутрішньої служби Збройних Сил.

Низку законопроектів планується включити до порядку денного сесії. Зокрема, законопроект, який стосується порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.