За даними Мороза, Медведчук поїде піднімати Адміністрацію Президента Росії

Соціалістична партія України не розглядала питання про об’єднання з Соціал-демократичною партією України (об’єднаною).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції лідер СПУ Олександр МОРРЗ.

«Ми ніде, ні в якому вигляді не розглядали питання про об’єднання СДПУ(о) з СПУ», - сказав лідер партії.

Водночас він додав, що Соцпартія може координувати дії з будь-якими партіями і не тільки лівоцентристськими, але й з правими, які хочуть протистояти «боротьбі Президента України з Конституцією», яка відбувається сьогодні.

О.МОРОЗ зазначив, що, за його даними, одного з лідерів СДПУ(о) Віктора МЕДВЕДЧУКА нібито запросили працювати в Адміністрацію Президента Росії, «тому було б дивно, якби він звідти керував якимось політичними силами в Україні».

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року газета «Коммерсантъ-Украина» з посиланням на свої джерела повідомляла, що СПУ і СДПУ(о) мають намір об`єднатись в одну політичну силу «Соціалістичний вибір».