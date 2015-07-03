Генпрокуратура повідомила про затримання сина судді Чернушенка (відео)

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Слідчими Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ 2 липня в порядку ст. 208 КПК України затримано автора SMS-повідомлень, який є сином голови Апеляційного суду м. Києва А.Чернушенка. У вказаних SMS-повідомленнях містились вказівки про прийняття рішень у судових справах, що розглядаються Апеляційним судом м. Києва, які отримував суддя Апеляційного суду м. Києва А.Чернушенко», - йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, встановлено, що упродовж січня 2013 – червня 2015 років Дмитро Чернушенко зі свого мобільного телефону надсилав SMS-повідомлення судді Апеляційного суду Києва А.Чернушенку із вказівками щодо прийняття рішення у справах, які перебувають на розгляді у вказаному суді.

Читайте такожРада дозволила заарештувати Чернушенка«Надалі А.Чернушенко вчиняв втручання в автоматизовану систему документообігу суду «АСЕД Апеляція» з метою штучного розподілу справ та визначення себе головуючим чи суддею у складі колегії, яка розглядає вказану справу, щоб мати змогу постановляти завідомо неправосудні рішення (ухвали)», - зазначається в повідомленні.

На даний час затриманий знаходиться в СІЗО, упродовж 24 годин після затримання йому має бути оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, після чого готуватимуться документи для звернення до слідчого судді з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу, поінформували в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Генпрокуратура повідомила голові Апеляційного суду м. Києва Чернушенку про підозру у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) та ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудних судових рішень) КК України.

30 червня Верховна Рада України надала згоди на затримання і арешт Чернушенка.

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