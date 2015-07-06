США доплатять одеським чиновникам за боротьбу з корупцією
Посол США прибув в Одесу підтримати "антикорупційний натиск" Саакашвілі.
Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на Facebook.
Нову поліцію Одеської області будуть тренувати поліцейські з американського штату Каліфорнія.
Домовленість про це була досягнута під час зустрічі голови Одеської ОДА Михаїла Саакашвілі з послом США Джеффрі Пайєттом.
"Домовилися, що американські поліцейські з Каліфорнії будуть тренувати нову Одеську поліцію", - повідомив Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook.
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Крім того, була досягнута домовленість, що США виділять кошти на доплати одеським чиновникам в рамках проведення антикорупційної політики в регіоні.
"В рамках Одеського антикорупційного натиску американський уряд погодився надати кошти на заробітню плату новій команді Саакашвілі", - наголошується в повідомленні.
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