Порошенко збирається відвідати Казахстан

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Порошенко сказав під час телефонної розмови з президентом Республіки Казахстан Нурсултаном Назарбаєвим.

Порошенко привітав Назарбаєва із 75-річчям, побажавши міцного здоров’я і «подальших успіхів у відповідальній державній діяльності, а також на благо миру і безпеки у світі».

Читайте такожУ Казахстані переобрали НазарбаєваСпіврозмовники обговорили питання двосторонніх відносин між Україною та Казахстаном. Порошенко повідомив, що у відповідь на запрошення Назарбаєва планує здійснити візит до Казахстану. За його дорученням триває підготовка візиту, зокрема заплановано проведення засідання Міждержавної україно-казахстанської комісії з економічного співробітництва.

Президенти України та Казахстану висловились за мирне врегулювання ситуації на Донбасі шляхом втілення існуючих домовленостей. Порошенко заявив, що розраховує на подальші кроки з боку Назарбаєва задля сприяння повній реалізації Мінських домовленостей, відновлення миру на Донбасі та стабільності у регіоні.