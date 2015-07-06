ЗМІ: у привезених в "ДНР" з Росії підручниках немає історії Донбасу до індустріалізації

Бойовики намагаються поглибити розкол з Україною, змінивши навчальну програму в школах, пише Дзеркало тижня з посиланням на The Times.

Дітей у захоплених містах замість української мови і літератури будуть вчити всьому російському. Крім того, в новому курсі історії під редакцією терористів мова піде тільки про історію Донбасу, починаючи з часів індустріалізації. Про більш давню історію регіону дітям не скажуть ні слова.

Підручники з переписаною історією прибули на захоплені терористами території з останнім так званим "гуманітарним конвоєм" з Росії. У них немає згадок про терор СРСР у часи правління Йосипа Сталіна, не розповідається про штучно організований Кремлем Голодомор 1932-1932 років, так само як про надзвичайну жорстокість на східному фронті у Другій світовій війні.

Читайте такожАмериканський історик назвав країну, де праву вільно говорити по-російськи загрожує найбільша небезпекаОднак у Донецьку є ті, хто радіє таким маніпуляціям історичними фактами.

"Ми відвернулися на 180 градусів від 80-х років, коли ми були частиною СРСР. З початком незалежності Київ вирішив, що він центр цивілізації і ігнорував в навчальному плані той факт, що ми були частиною Росії. У школах занадто багато приділяли уваги Західній Україні, а про нас на сході згадували лише епізодично. Це була проблема, яку треба було вирішити", - сказав журналістам учитель історії Донецького педагогічного коледжу Олександр Іванович.

Раніше повідомлялося, що донецьким школярам привезли три тонни російських підручників. Підручники переважно з точних наук (математика, фізика) і російської мови.