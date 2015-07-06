Краматорськ і Слов'янськ відсвяткували річницю звільнення (фоторепортаж)

Як повідомляє сайт Краматорська, на святкову ходу до річниці вийшли кілька тисяч мешканців міста.

Перед ходою відбулося традиційне віче, під час якого кожен охочий у режимі "вільного мікрофона" міг висловити свої думки.

Крім того, у місті відкрили виставку політичної карикатури, для дітей були організовані конкурси малюнків, майстер-класи, працювали творчі майстерні.

Біля ДК НКМЗ стояв БТР, який прикрасили картинами, які намалювали краматорські школярі в рамках конкурсу "Україна очима дітей".

Також у місті організували виставку "Воїн крізь століття", яка показує "ретроспективу образу українського воїна з часів Ярослава Мудрого і до сьогоднішніх днів", а закритий масківальною сіткою постамент з-під знесеного Леніна прикрасили порівняльними фотографіями сьогоднішнього Краматорська і ракурсів річної давності.

Також перед краматорчанами виступив Президентський оркестр.

У Слов'янську серед інших заходів, що відбувалися на честь річниці визволення Слов'янська від терористів, провели Марш патріотів, повідомляє сайт міста 6262.

Близько двох сотень людей традиційно пройшли центральними вулицями міста, несучи національні прапори і проголошуючи патріотичні гасла.

Марш стартував з центральної площі, пройшов вулицями Шевченка, Юних комунарів, Іскри, Карла Маркса, Р. Люксембург, Свободи і знову повернувся на площу.

Часто перехожі та мешканці прилеглих будинків вітали учасників маршу.

У ході брали участь не тільки жителі Слов'янська, але гості з інших міст, військовослужбовці добровольчих батальйонів.