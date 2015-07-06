Московський суд визнав законним арешт заводу Roshen у Липецьку

Таким чином суд відхилив скаргу представника компанії, а рішення Басманного суду вступило в законну силу, повідомляє Крим.Реалії.

Наприкінці квітня стало відомо, що Слідчий комітет Росії наклав арешт на майно «Липецької кондитерської фабрики Roshen».

Читайте такожКорпорація Roshen Порошенка вийшла на польський ринокЯк повідомила прес-служба корпорації Roshen, арешт наклали на підставі постанови Басманного районного суду Москви від 16 квітня 2015 року, накладання арешту на майно позбавляє компанію можливості розпоряджатись цим майном до 13 вересня 2015 року.

У корпорації Roshen зауважують, що загальна вартість майна, на яке накладено арешт, сягає 2 мільярди рублів, що абсолютно не є порівняним з попередньо висунутою податковою претензією в межах порушеної кримінальної справи у розмірі 180 мільйонів рублів.

1 квітня повідомляли про обшуки і блокування роботи фабрики Roshen у Липецьку.