У Мінську завершилися консультації Тристоронньої контактної групи

Про це повідомляє МЗС Білорусі в Twitter.

"Завершилися консультації Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ бойовиків заявили про досягнення компромісу з Україною щодо відведення зброї калібром до 100 ммЯк заявив спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Сайдік журналістам сьогодні в Мінську, атмосфера на зустрічі "була конструктивною", пише РИА Новости.

"У нас сьогодні була конструктивна атмосфера роботи не лише в пленарних засіданнях, але й у робочих групах", — сказав Сайдик.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську сьогодні відбулися консультації Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації в Україні за участі офіційних представників України, Росії та ОБСЄ Леоніда Кучми, Азамата Кульмухаметова і Мартіна Сайдіка, а також представників бойовиків.

Перед зустріччю відбулися засідання підгруп з безпеки, політичних, економічних і гуманітарних питань.

Раніше прес-секретар Кучми Дарка Оліфер повідомила, що сьогодні на зустрічі контактної групи будуть заслухані доповіді координаторів від ОБСЄ в підгрупах із безпеки, політичних, економічних і гуманітарних питань.