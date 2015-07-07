Російська пропаганда заявляє, що в Слов'янську залишилося "8-10 тисяч жителів"

Стаття з фейковою інформацією під авторством Віталія Арутюняна була названа "Влади довела "звільнений" Слов'янськ до гуманітарної катастрофи", пише Новое время.

Зокрема, російський автор заявив, що "зараз у Слов'янську, в якому за даними перепису 2012 року мешкали більше 100 тисяч осіб, живе від сили 8-10 тисяч. Решта поїхали, переважно - в Росію. Повертатися на батьківщину, де немає роботи, житла, де постійні перебої з водою, вони не поспішають".

Читайте такожДмитру Кисельову вручили російську премію ТЕФІ - BBCЦе твердження є очевидною брехнею - як повідомили НВ в міськвиконкомі Слов'янська, крім близько 100 тисяч безпосередньо слов'янців, у місті зареєстровано ще близько 60 тисяч переселенців з інших міст.

Про цифру 8-10 тисяч людей ЗМІ писали на піку окупації Слов'янська в червні 2014-го, коли місто залишилося без води і світла і люди масово тікали від терористів.