Росія порушила справу проти екс-нардепа Фаріон за "екстремістські висловлювання"

Про це УНІАН повідомив офіційний представник відомства Володимир Маркін.

«Управлінням з розслідування злочинів, пов'язаних із використанням заборонених засобів і методів ведення війни, Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу проти депутата Верховної Ради України Ірини Фаріон (Фаріон є депутатом попереднього скликання - УНІАН) за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 33, пп.«а, л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (підбурювання до скоєння вбивства), ч. 1 ст. 282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності)», - сказав Маркін.

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Він зазначив, що, за версією слідства, 15 жовтня 2014 року на мітингу «націоналістичного характеру» в Києві Фаріон публічно, в тому числі з використанням засобів масової інформації, «виступила з деструктивними й насильницькими закликами до дій, що спонукають знищувати Росію як державу і росіян як групу осіб за національною ознакою».

«Щодо цих висловлювань було проведено комплексну психолого-лінгвістичну судову експертизу, висновки якої однозначно підтвердили злочинний характер заяв Фаріон», - заявив Маркін.

Він нагадав, що відповідно до ч. 3 ст. 12 КК РФ іноземні громадяни, які не проживають постійно в Росії, які скоїли злочин поза межами Російської Федерації, підлягають кримінальній відповідальності за Кримінальним кодексом РФ, якщо злочин спрямовано проти інтересів РФ або її громадян.