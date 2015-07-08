Росія порушила справу проти екс-нардепа Фаріон за "екстремістські висловлювання"
Слідчий комітет РФ порушив справу проти колишнього народного депутата України Ірини Фаріон за «підбурювання до скоєння вбивства та екстремістські висловлювання».
Про це УНІАН повідомив офіційний представник відомства Володимир Маркін.
«Управлінням з розслідування злочинів, пов'язаних із використанням заборонених засобів і методів ведення війни, Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу проти депутата Верховної Ради України Ірини Фаріон (Фаріон є депутатом попереднього скликання - УНІАН) за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 33, пп.«а, л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (підбурювання до скоєння вбивства), ч. 1 ст. 282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності)», - сказав Маркін.
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Він зазначив, що, за версією слідства, 15 жовтня 2014 року на мітингу «націоналістичного характеру» в Києві Фаріон публічно, в тому числі з використанням засобів масової інформації, «виступила з деструктивними й насильницькими закликами до дій, що спонукають знищувати Росію як державу і росіян як групу осіб за національною ознакою».
«Щодо цих висловлювань було проведено комплексну психолого-лінгвістичну судову експертизу, висновки якої однозначно підтвердили злочинний характер заяв Фаріон», - заявив Маркін.
Він нагадав, що відповідно до ч. 3 ст. 12 КК РФ іноземні громадяни, які не проживають постійно в Росії, які скоїли злочин поза межами Російської Федерації, підлягають кримінальній відповідальності за Кримінальним кодексом РФ, якщо злочин спрямовано проти інтересів РФ або її громадян.