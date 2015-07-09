Справу Сенцова та Кольченка розглядатимуть по суті у відкритому режимі - адвокат

Про це УНІАН повідомила адвокат Сенцова Ольга Чавдар за підсумками попереднього слухання Північно-Кавказьким окружним військовим судом Ростова-на-Дону.

«Сьогодні розглядалося клопотання захисту щодо проведення судового розгляду у відкритому судовому засіданні. Дане клопотання задовольнили за виключенням особливостей дослідження низки доказів, представлених стороною обвинувачення в томі першої кримінальної справи», - сказала Чавдар.

Читайте такожУ день суду над Сенцовим у Києві презентували його першу книгуВона також повідомила, що суд дозволив за клопотанням захисту ведення аудіозапису справи, але у відеозапису було відмовлено,оскльки їх "звинувачують у злочині терористичної спрямованості для забезпечення безпеки учасників засідання".

Адвокат також повідомила, що Сенцову і Кольченку, незважаючи на доводи захисту, продовжено арешт на півроку - до 16 грудня. Перше слухання справи призначено на 21 липня, додала вона.