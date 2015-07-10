Туристи в Криму їздять знімати готівку в Росію

Щоб зняти кошти з картки, їм доводиться сідати на пором і їхати в російський порт Кавказ, де знаходиться найближчий термінал з обслуговування карт цих систем, – повідомляє Крим.Реалії.

«Щодня йдуть люди і просять перевести в готівку гроші. Всіх доводиться відправляти в порт Кавказ. У Криму Visa і MasterCard не працюють», – розповів співробітник одного з російських банків у Криму.

За його словами, серед туристів, які до них звертаються, переважно держателі карток російського «Сбербанка».

Читайте такожВ окупованому Криму створена комісія для захисту прав чиновниківРаніше повідомлялося, що карти Visa і MasterCard, видані російськими банками на території Російської Федерації, частково відновили роботу в Криму. Також гроші можна було перевести в готівку без комісії через термінали банку РНКБ, який працює в системі «Про100».

Наприкінці травня глава російської Національної системи платіжних карт Володимир Комлєв запевнив, що «нормальна робота Visa і MasterCard в Криму відновиться до кінця 2015 року».

У зв'язку з санкціями в кінці 2014 року Visa і MasterCard призупинили обслуговування своїх карт в Криму.