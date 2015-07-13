ОБСЄ фіксує в районі Мукачевого підвищені заходи безпеки та військову техніку

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ, оприлюдненому 13 липня, передає Українська Правда.

"На своєму шляху до Мукачевого, СММ спостерігала підвищені заходи безпеки, у тому числі кілька контрольно-пропускних пунктів міліції", - наголошується в звіті.

На одному з КПП СMM побачила СБУ на десяти броньованих мікроавтобусах і двох мікроавтобусах. Однак саме місце події заблоковано правоохоронними органами з міркувань безпеки.

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Також в 120 км на північний схід від Мукачевого спостерігачі ОБСЄ помітили конвой ВСУ, що прямував в Мукачево, який складався з 11 БТР, 2 вантажівок з солдатами і одного бензовоза.

Представники місії зустрілися з мером Мукачевого, заступником мера, і представником поліції. За словами співрозмовників, цільова група з Києва, що складається з СБУ, Національної гвардії та Генпрокуратури, була відповідальною за проведення операції після інциденту. За їх словами, інші члени Правого сектора, що беруть участь в інциденті, сховалися в лісі.

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Крім цього представники ОБСЄ зустрілися з директором лікарні Мукачева та двома його заступниками, які повідомили, що людина з вогнепальним пораненням в голову, яка була доставлена в лікарню 11 липня, досі перебуває у критичному стані.

"За їх словами, в той же день п'ять поранених цивільних осіб і п'ять поліцейських були госпіталізовані. 12 липня міліція принесла до лікарні один труп, і СБУ принесли двох серйозно поранених. Вони сказали, що три цивільні особи і троє поліцейських, які надійшли напередодні, були виписані сьогодні", - йдеться у звіті.