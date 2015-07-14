Припинено повноваження почесного консула України в Туреччині - Клімкін
00:31, 14 липня 2015Політика
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Припинено повноваження почесного консула України в Туреччині Левента Айдина.
Стало відомо про появу Айдин на заході в футболці з портретом Путіна / cihan.com.tr
«Левент Айдин допоміг багатьом українським громадянам, та є питання принципу. Я ухвалив рішення припинити його повноваження Почесного консула України», - написав у Твіттері міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Глава МЗС уточнив, що консул не був українським дипломатом, і що Айдин - громадянин Туреччини.
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Раніше стало відомо про появу Айдина на офіційному заході в футболці з портретом Путіна.
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