Припинено повноваження почесного консула України в Туреччині - Клімкін

«Левент Айдин допоміг багатьом українським громадянам, та є питання принципу. Я ухвалив рішення припинити його повноваження Почесного консула України», - написав у Твіттері міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Глава МЗС уточнив, що консул не був українським дипломатом, і що Айдин - громадянин Туреччини.

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Раніше стало відомо про появу Айдина на офіційному заході в футболці з портретом Путіна.