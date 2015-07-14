Малі партії потребують чесності виборчого процесу

Місцеві вибори стануть досить критичними з точки зору випробування учасників на відповідність декларацій проєвропейськості реальним діям, як учасників виборчого процесу. На жаль, досі не зрозуміло, як саме виглядатиме закон та виборча система, але потенційним кандидатам вже не вдасться спокійно спланувати власні стратегії, адже новації системи поставлять в глухий кут багатьох.

Втім, проблеми, які ми фіксували у 2010 році , на жаль, нікуди не зникли з виборчого процесу, а саме, невідворотність покарання за вчинення злочину проти виборчих прав. За результатами останніх парламентських виборів лише 13 кримінальних справ були результативно розглянуті в судах і всі винуватці отримали дуже лояльні покарання за фальшування, підкуп. Тому, матеріальна мотивація виборців матиме місце, як і адміністративний ресурс, або ж зловживання службовими повноваженнями в інтересах кандидатів чи партій.

Шанси малих та нових партій є досить примарними, хоча все залежить від регіону та громад. Якщо буде прийнято закон про вибори з новаціями, які погодили парламентські фракції, то партії, зареєстровані менш ніж за рік до дня голосування, не зможуть взяти участь у виборах взагалі. Крім того, виборча система, яка запропонована в першому читанні, має аналог: вибори до законодавчої палати Санкт-Петербургу (2007-2011 роки). Російські дослідники зробили аналіз її впливу та результатів застосування, і він невтішний для нових та малих партій. Адже система сприяє саме великим партія.

Якщо говорити про результати децентралізації, то їх поки важко окреслити, але підвищення ролі органів місцевого самоврядування та більша ресурсна привабливість бюджетів загострить перебіг кампанії. Боротьба йтиме за більші фінансові потоки та впливи. І, головне, щоб ця конкуренція була здоровою, а хід кампанії давав шанс сильним кандидатам з ідеями, а не коштами та позазаконними впливами.

Зважаючи на те, що старий закон передбачає самовисування в мажоритарній складовій виборчої системи та не встановлює додаткових цензів реєстрації для малих та нових партій, він може більше сприяти на рівні системи, ніж той новий закон, що пройшов перше читання. Втім, потрібно також розуміти, що при ймовірності значних і системних порушень під час виборчого процесу, малі політичні сили втрачають шанси бути обраними. Бо часто вони не володіють ані грошовими ресурсами, ані адміністративними впливами. При чесній кампанії шанс молодих політичних сил пропорційно росте.

Ольга Айвазовська, координатор парламентських та виборчих програм Громадянської мережі «Опора»