Держдеп США назвав неприйнятним конфлікт, що відбувся в Мукачевому

Про це повідомляє ТАСС.

"Акти насильства, про яких ви говорите, є абсолютно неприйнятними", - відповів він на питання журналістів в ході регулярного брифінгу.

Кірбі також закликав українських громадян "вирішувати конфлікти мирним шляхом без самосуду". "Ми очікуємо, що всі українці, незалежно від їх приналежності до тієї чи іншої організації, будуть поважати закон", - зазначив він.

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Представник зовнішньополітичного відомства також закликав Київ прискорити перехід добровольчих батальйонів у пряме підпорядкування державі. "Вибір методу реалізації переходу залежить від самого уряду України, ми ж продовжуємо закликати Київ завершити цю інтеграцію якомога швидше, з огляду на події, що відбулися в минулі вихідні", - зазначив керівник прес-служби Держдепартаменту.

При цьому Кірбі підкреслив, що США не проводять підготовку підрозділів "Правого сектора". "США не тренують жодного члена "Правого сектора", - сказав він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 11 липня при в'їзді в Мукачеве озброєні автоматичною стрілецькою зброєю заблокували дорогу в місто, стрілянина сталася в районі Красної гірки.