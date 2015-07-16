Сьогодні 25 років Декларації про державний суверенітет України. Привітання Президента

Як йдеться у зверненні глави держави з нагоди річниці знаменної події, "рівно чверть століття тому, 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української PCP прийняла Декларацію про державний суверенітет України - історичний документ, який став предтечею ухваленого роком пізніше Акта проголошення незалежності України".

Порошенко підкреслив, що "прийняття Декларації відбулося за підтримки абсолютної більшості народних депутатів. 355 представників різних парламентських сил висловили своє ставлення не тільки до доленосного задуму, а й до головних засад майбутньої незалежної України". "Визначення державних кордонів, які не могли бути змінені без згоди народу республіки, можливість самостійно вирішувати справи свого державного життя, і, нарешті, проголошення економічної самостійності - найбільш вагомі принципи, закладені у текст документа", - нагадав Порошенко.

Читайте такожПорошенко привітав Францію з Днем взяття БастиліїВін зауважив, що "у той період вітчизняної історії Декларація стала вагомим чинником консолідації для парламенту та всього Українського народу, який прагнув змін у своєму житті".

Як наголосив глава держави, "сьогодні Україна знову переживає вирішальні часи. Щоб пройти крізь складні випробування зовнішньою агресією, подолати негативні наслідки втручання деструктивних сил у внутрішнє життя нашої країни, необхідне єднання і політичних еліт, й усього суспільства. Справа захисту територіальної цілісності держави та водночас розбудови мирних сфер її життєдіяльності потребує максимальної самовіддачі кожного з нас".

"Спільним виявом політичної волі маємо забезпечити непохитну юридичну основу для творення в Україні сучасної європейської держави з потужними територіальними громадами та відповідальними ефективними менеджерами в системі державного управління", - заявив Порошенко і додав: "Я вірю в мудрий і героїчний Український народ".

"Переконаний, об’єднаними зусиллями ми вистоїмо у боротьбі з агресором, змінимо країну та будемо твердо торувати свій шлях у сім’ю розвинених демократичних народів", - наголосив президент і побажав усім добра, злагоди та нових звершень в ім'я України.