У центрі Києва нова поліція оштрафувала депутата Парасюка (фото)

Патрульна поліція Києва оштрафувала позафракційного народного депутата Володимира Парасюка в самому центрі столиці, на вулиці Хрещатик.

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції в Instagram. Нардеп на автомобілі Skoda Superb проїхав на Хрещатику на червоне світло, поліція «з мигалками» наздогнала його і змусила зупинитися. Депутат отримав штраф у 435 гривень.

Читайте такожПоліція в Києві вперше застосувала табельну зброю проти бійцівського пса

Як повідомляв УНІАН, 4 липня ввечері у Києві почала працювати перша зміна патрульної поліції. Верховна Рада прийняла Закон "Про Національну поліції" 2 липня. Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.