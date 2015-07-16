У центрі Києва нова поліція оштрафувала депутата Парасюка (фото)

11:11, 16 липня 2015
Політика
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На Хрещатику нова поліція оштрафувала позафракційного народного депутата Володимира Парасюка за порушення ПДР.

instagram.com/ukraine_police

Патрульна поліція Києва оштрафувала позафракційного народного депутата Володимира Парасюка в самому центрі столиці, на вулиці Хрещатик.

instagram.com/ukraine_police

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції в Instagram. Нардеп на автомобілі Skoda Superb проїхав на Хрещатику на червоне світло, поліція «з мигалками» наздогнала його і змусила зупинитися. Депутат отримав штраф у 435 гривень.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня ввечері у Києві почала працювати перша зміна патрульної поліції. Верховна Рада прийняла Закон "Про Національну поліції" 2 липня. Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.

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