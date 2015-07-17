Пушков: поправки до Конституції України не відповідають Мінськими угодами
04:22, 17 липня 2015Політика
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Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков назвав «політичними фантазіями» Петра Порошенка прийнятий Верховною Радою проект змін до Конституції.
REUTERS
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
На думку Пушкова, поправки до Конституції далекі від Мінських угод.
«Нуланд поквапилася. Поправки Порошенко в проект Конституції далекі від Мінських угод, а близькі лише до політичних фантазій самого Порошенка», - йдеться в повідомленні.
Нуланд поквапилася. Поправки Порошенко в проект Конституції далекі від Мінських угод, а близькі лише до політ. фантазіям самого Порошенка
— Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) July 16, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України постановила внести на розгляд до Конституційного суду проект змін до Конституції в частині децентралізації. Перед цим проект змін представив у Раді і попросив підтримати президент України Петро Порошенко.
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