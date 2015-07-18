Нардеп заявляє про чергові факти підкупу виборців на 205-окрузі

"До підкупу виборців причетний голова Чернигівської ОДА Валерій Куліч, ставленик народного депутата від БПП Владислава Атрошенка! Буквально тільки що було зафіксовано що в приймальні Куліча по вул. Полуботка 20/1 роздавались конверти по 400 гривень в кожному для того, щоб люди голосували за Березенка", - написав Купрій на своїй сторінці у Facebook.

Нові обставини фальсифікації виборів на 205-му окрузі. До підкупу виборців причетний голова Чернинівської ОДА Валерій ... Posted by Віталій Купрій on 18 липня 2015 р.

"На місці подій 4 народних депутата Денисенко, Дідич, Луценко і я перешкоджають вчиненню злочину", - повідомив нардеп.

На місце підкупу з'явився начальник штаба Березенка Дмитро Касьянов.Він намагається потрапити всередину офіса губернатора щоб знищити докази злочину - підкупу виборців. Posted by Віталій Купрій on 18 липня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори у Верховну Раду в одномандатному виборчому окрузі №205 у Чернігові на 26 липня.

Вибори призначені у зв'язку з достроковим припиненням депутатських повноважень обраного в цьому окрузі Валерія Куліча, який 31 березня був призначений головою Чернігівської обладміністрації.

Головними конкурентами на виборах в окрузі вважаються один з лідерів партії "УКРОП" Геннадій Корбан і висуванець від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Березенко.

Раніше Корбан неодноразово скаржився на підкуп виборців і використання адмінресурсу на окрузі з боку влади.