Що накопав Васюник проти Черновецького?

Учора Президент України Віктор Ющенко повернув київському міському голові Леоніду Черновецькому всі повноваження керівника міста, які відібрав у нього на 15 днів іншим указом – від 13 березня. Тоді ж Президент створив комісію для службового розслідування діяльності Черновецького на предмет невиконання ним службових обов`язків. Головою комісії призначив віце-прем’єр-міністра Івана Васюника.

Верховна Рада тим часом призначила в Києві дострокові вибори міського голови та міськради.

Повертаючи Черновецькому повноваження, Віктор Ющенко, за інформацією, розміщеною на офіційному сайті Глави держави, керувався результатами службового розслідування, які він ретельно розглянув.

Так ось у мене, громадянки України, киянки в енному поколінні виникає запитання: і де ж ті результати розслідування? Чи можу я з ними ознайомитися? Чи, може, це якісь таємні матеріали, з яких випливає, що пан Черновецький – дуже гарний мер, що ретельно виконує свої обов’язки, не дерибанить землю, не бере хабарів і своїх підлеглим не дозволяє, дбає про інтереси киян, розвиває місто...

Ще 14 березня народний депутат від НУ–НС, колишній мер столиці Олександр Омельченко заявив, що результати комісії під головуванням Васюника будуть на 90% протилежні висновкам уряду, який вважав за потрібне усунути Черновецького з посади. Ось слова Омельченка: “Комісія, яку створив Президент, – це називається антикомісія, удар на удар... Що повинна перевірити комісія? Достовірність фактів? Вони підписані кожним міністром, начальником КРУ й усіма, хто відзвітував у Кабміні. Що потрібно перевіряти?” (Перед цим урядовці доповідали у Верховній Раді про розслідування діяльності столичного голови).

Щось подібне пророкували бютівці Микола Томенко та перший віце-прем’єр Олександр Турчинов. Утім, позиція БЮТ відома: усе, що виходить від Секретаріату Президента, – апріорі неправильне й вороже...

То, може, панові Васюнику варто було б розповісти громадянам, що накопала його комісія, якого дійшла висновку і яке врешті рішення ухвалила. Якщо вона справді проводила якесь розслідування...

Раніше пан Васюник закликав демократичну коаліцію Верховної Ради прийняти закон, за яким вибори міського голови проходили б у два тури.

Оксана Охрімчук

P.S. Кажуть, усю інформацію щодо Черновецького велено засекретити, оскільки його діяльність на посаді мера виявилася настільки успішною, що коли її розсекретити, нею можуть скористатися мери столиць інших, недружніх країн.