Що накопав Васюник проти Черновецького?
Ющенко повернув Черновецькому всі повноваження керівника міста, які відібрав у нього на 15 днів своїм указом... Комісію з розслідування діяльності мера очолював віце-прем’єр Васюник. І де ж результати тієї комісії?..
|Іван Васюник
Верховна Рада тим часом призначила в Києві дострокові вибори міського голови та міськради.
Повертаючи Черновецькому повноваження, Віктор Ющенко, за інформацією, розміщеною на офіційному сайті Глави держави, керувався результатами службового розслідування, які він ретельно розглянув.
Так ось у мене, громадянки України, киянки в енному поколінні виникає запитання: і де ж ті результати розслідування? Чи можу я з ними ознайомитися? Чи, може, це якісь таємні матеріали, з яких випливає, що пан Черновецький – дуже гарний мер, що ретельно виконує свої обов’язки, не дерибанить землю, не бере хабарів і своїх підлеглим не дозволяє, дбає про інтереси киян, розвиває місто...
|Леонід Черновецький
Щось подібне пророкували бютівці Микола Томенко та перший віце-прем’єр Олександр Турчинов. Утім, позиція БЮТ відома: усе, що виходить від Секретаріату Президента, – апріорі неправильне й вороже...
То, може, панові Васюнику варто було б розповісти громадянам, що накопала його комісія, якого дійшла висновку і яке врешті рішення ухвалила. Якщо вона справді проводила якесь розслідування...
Раніше пан Васюник закликав демократичну коаліцію Верховної Ради прийняти закон, за яким вибори міського голови проходили б у два тури.
Оксана Охрімчук
P.S. Кажуть, усю інформацію щодо Черновецького велено засекретити, оскільки його діяльність на посаді мера виявилася настільки успішною, що коли її розсекретити, нею можуть скористатися мери столиць інших, недружніх країн.