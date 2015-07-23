Більшість читачів УНІАН проти призначення Гайдар заступником Саакашвілі - опитування
УНІАН поцікавився у своїх читачів у соцмережах, чи вважають вони правильним призначення Марії Гайдар заступником голови Одеської ОДА Саакашвілі.
Опитування користувачів групи УНІАН ВКонтакте свідчить, що більшість людей (39,9%) вважає, що «варягів» в української влади вже достатньо, тому до влади потрібно просувати своїх громадян.
Водночас 17,7% читачів впевнені, що призначити Гайдар можна тільки після того, як вона відмовиться від громадянства Росії.
Крім того, 17,6% користувачів групи ВКонтакте переконані, що вона не може бути чиновником в Україні після висловлювань про Грузію в 2008 році: Гайдар заявляла, що це грузини напали на Осетію.
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Ще 14,9% читачів вважають, що поки рано робити якісь висновки, потрібно дати час Гайдар, щоб вона себе проявила.
Варто зазначити, що майже 10% опитаних виступають "за" призначення Гайдар заступником Саакашвілі: 7% заявили, що "потрібно прилаштувати хорошу людину", а 2,9% сподіваються, що вона зможе змінити в Одеській області все на краще.
Опитування проводилося з 20 по 23 липня 2015 року, в ньому взяли участь 1 тис. 663 людини.