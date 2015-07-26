Явка в Чернігові перевищує очікувану, вибори фактично відбулися - КВУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник Комітету виборців України Олексій Кошель.

За його словами, явка виборців виявилася насправді вищою, аніж прогнозувалося, оскільки, за його даними, традиційно на проміжних виборах вона становить, 22-23%.

«Зважаючи, що окремі кандидати у народні депутати працювали на пониження явки виборців, чернігівці проявили гарну активність», - сказав він.

Кошель також зазначив, що станом на 19 годину КВУ не зафіксував серйозних порушень процесу голосування окрім процедурних і окремих технічних моментів.

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«Фактично вибори відбулися», - констатував він.

Як повідомляв УНІАН, станом на 16.00 явка виборців на проміжних виборах до Верховної Ради України в одномандатному виборчому окрузі №205 становила 26,22%.

Всього до виборчих списків включено близько 150 тис. виборців.

Довідка УНІАН. У Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України. У бюлетені - 91 прізвище. До виборчих списків включено майже 150 тис. осіб, працює 83 дільниці.