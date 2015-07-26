Одеський клуб скасував концерт співака Тіматі, який підтримує російську агресію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської облдержадміністрації, концерт скасовано офіційно.

З офіційного сайту клубу зник анонс про виступ, запланований на 21 серпня. Додзвонитися в клуб кореспонденту УНІАН не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі написав у Facebook, що вважає неприпустимим виступ в Україні друга глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова Тіматі (Тимура Юнусова), як і всіх інших, хто підтримав російську агресію.

Читайте такожСаакашвілі обіцяє не допустити концерту Тіматі в ОдесіВін наголосив, що настійливо рекомендуватиме Державній прикордонній службі України не пускати прихильників президента РФ Володимира Путіна в Україну.

Тіматі в жовтні 2014 року заявив, що вважає розвал СРСР великою помилкою, а те, що відбувається в Україні, сприймає, "як у сім'ї, де молодший брат тяжко запив або сів на наркотики".