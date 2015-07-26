КВУ зафіксував спробу запустити в Чернігові "карусель"

Як повідомляється на сторінці КВУ у Facebook, на дільниці №741024 чоловік намагався вкинути в скриньку «пустий бюлетень, а незаповнений виборчий бюлетень винести з приміщення для голосування».

Читайте такожКВУ нарахував до 40 псевдожурналістів у Чернігові, але вважає виборчий процес в цілому якісним«Ця схема відома як класична «карусель». Організатор такого порушення дає наступній людині бюлетень з проставленою позначкою, який ця особа має вкинути в скриньку для голосування, а свій пустий бюлетень винести для повторного використання. Таким чином можуть бути незаконно використані сотні і тисячі бюлетенів. В цьому випадку «карусель» було зупинено на самому початку. Спостерігачі наразі складають акт про порушення», - сказано у повідомленні.