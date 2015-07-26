Опубліковані результати екзит-полів по 205 округу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав керівник New Image Marketing Group Олег Синаюк.

Соціолог зазначив, що центр сумнівався спочатку з приводу того, чи публікувати дані опитування.

"Це пов'язано з тим, що роботі наших співробітників максимально заважали люди кандидата від влади, їх виганяли з місця їх роботи при тому, що люди стояли за межами дільниць", - зазначив Синаюк.

Як зазначив керівник центру, під час опитування соціологи отримали велику кількість відмов від участі в екзит-полі. "Це більше 60%, і всі наші колеги соціологи зрозуміли б нас, якби ми відмовилися від публікації", - заявив Синаюк.

Керівник центру озвучив дані екзит-полу.

Зокрема, Геннадій Корбан набрав 33%, Сергій Березенко - 23%, Ігор Андрійченко - 8%, Микола Звєрєв - 7%, Володимир Зуб - 7%, Андрій Міщенко - 6%.

У свою чергу, Комітет виборців України замовив дослідження київській соціологічній групі «Соціс».

Результати екзит-полу від компанії "Соціс" станом на 20:00-Березенко набирає 31,4%, а Корбан - 17,1%.

Довідка УНІАН. В Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України. У бюлетені - 91 прізвище.

У виборчі списки включені майже 150 тис. чоловік, створено 83 виборчих ділянки.