На двох дільницях можливий штурм, члени комісії забарикадувалися - КВУ

Про це повідомляється на сторінці Комітету виборців України в Facebook.

"В ‪#‎205округ‬ можливий штурм дільниці №740995. Таке попередження голова ДВК отримала від міліції. Члени комісії та спостерігачі забарикадувались на другому поверсі, захаращивши прохід дошками. На першому поверсі чергує міліція. Спостерігачі КВУ перебувають на дільниці і слідкують за ситуацією", - сказано в повідомленні.

Читайте такожЯвка в Чернігові перевищує очікувану, вибори фактично відбулися - КВУТакож на дільниці №740998 немає світла, і підрахунок голосів ведеться над єдиною лампою, яку вдалось знайти.

"В приміщенні страшна задуха, оскільки члени комісії не відкривають вікна, побоюючись можливого вторгнення осіб, що вже раніше намагались вломитись на дільницю, про що повідомляв КВУ", - пишуть у комітеті.