В аварії на Полтавщині важко травмовано голову Конституційного суду, ще двоє людей загинули

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

Автомобільна аварія сталася 26 липня близько 20-ї години, на 320 км автодороги "Київ-Харків".

"За попередньою інформацією, водій легковика "Toyota Camry" зіткнувся із автомобілем "Nissan". Внаслідок ДТП водій автомобіля "Nissan" та його пасажир загинули. Ще двоє пасажирів "Nissan" – травмовані. Також травмовані водій та пасажир автомобіля "Toyota Camry", - йдеться в повідомленні (при цьому в заголовку повідомлення на сайті облУМВС вказано, що загиблих троє - ред.)

Читайте такожНародний депутат Єремєєв у тяжкому стані перебуває в лікарні - ЗМІМісцеві ЗМІ повідомили про те, що пасажиром "Toyota Camry" був голова Конституційного суду Юрій Баулін. Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердили у прес-службі КС.

В прес-службі зазначили, що деталі ДТП їм не відомі. Вони знають лише, що голова КСУ Баулін знаходиться в лікарні в Полтавській області.

Правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання щодо внесення факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть двох і більше людей).