За кордоном заблоковані 9 мільйонів євро і 26 мільйонів доларів екс-чиновників - Шокін

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Віктор Шокін сьогодні на брифінгу в Києві.

«На сьогодні накладено арешт в Україні на дуже багато будинків житлових, цінних паперів»,- зазначив він.

«Кошти, заблоковані за кордоном - це 9 млн євро, 26 млн доларів і 85 млн швейцарських франків.

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Також, за його словами, заблоковані кошти афілійованих з колишніми високопосадовцями підприємств на суму 30 млн. доларів США і 4,5 млн. швейцарських франків», - додав Шокін.

Крім того він додав, що в Україні у власність держави повернуто 32,7 тис. гектарів землі та відшкодовано понад 11 млрд. гривень.