Сьогодні Рада Безпеки ООН розгляне резолюцію про трибунал за збитий "Боїнг"

Очікується, що голосування за проект резолюції відбудеться в другій половині дня середи, пише Радіо Свобода.

На розгляд Ради винесуть документ, запропонований делегацією Малайзії, який кваліфікує подію як "загрозу міжнародному миру та безпеці" і передбачає створення міжнародного трибуналу.

Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна звернулися до Ради безпеки ООН з проханням створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі пасажирського літака рейсу МН17 у небі над Донбасом рік тому. Але категорично проти цього виступає Росія.

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Україна і Захід підозрюють, що літак збили бойовики чи російські військові на Донбасі. Росія це заперечує і звинувачує в катастрофі Київ.