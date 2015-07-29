ЗМІ: Азаров і Царьов готуються створити в Москві забавний уряд

Про це повідомляє "Газета.ру" з посиланням на прес-секретаря Азарова Сергія Заворотного.

Завтра цей "комітет" збирається представити власного кандидата в президенти України. Конференція пройде в Москві, в готелі "Україна". Сам Азаров може очолити уряд України у вигнанні, стверджує видання.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишні перші особи режиму Віктора Януковича, нині – політичні емігранти, готуються запускати новий політичний проект. Першим викликом для партії стане участь партії у місцевих виборах.