Зала засідань РБ ООН перетворилась на залу сорому Росії - постпред України
22:54, 29 липня 2015Політика
8819 0
Зала засідань Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй перетворилась на залу сорому Росії.
REUTERS
Про це голова представництва України при ООН Юрій Сергеєв написав у Twitter.
"Голосування: вето Чуркіна. Зала Ради безпеки ООН перетворилася на залу сорому Росії", - написав Сергеєв.
Читайте такожЗасідання Радбезу ООН щодо створення трибуналу для розслідування катастрофи МН17 (пряма трансляція)
Голосування: вето Чуркіна. Зала #РБООН ПЕРЕТВОРИЛАСЯ НА ЗАЛУ СОРОМУ РОСІІ
— Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) July 29, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що Росія заблокувала резолюцію РБ ООН про створення трибуналу по MH17.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter