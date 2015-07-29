Зала засідань РБ ООН перетворилась на залу сорому Росії - постпред України

22:54, 29 липня 2015
Політика
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Зала засідань Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй перетворилась на залу сорому Росії.

REUTERS

Про це голова представництва України при ООН Юрій Сергеєв написав у Twitter.

"Голосування: вето Чуркіна. Зала Ради безпеки ООН перетворилася на залу сорому Росії", - написав Сергеєв.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Росія заблокувала резолюцію РБ ООН про створення трибуналу по MH17.

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