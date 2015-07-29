Зала засідань РБ ООН перетворилась на залу сорому Росії - постпред України

Про це голова представництва України при ООН Юрій Сергеєв написав у Twitter.

"Голосування: вето Чуркіна. Зала Ради безпеки ООН перетворилася на залу сорому Росії", - написав Сергеєв.

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Голосування: вето Чуркіна. Зала #РБООН ПЕРЕТВОРИЛАСЯ НА ЗАЛУ СОРОМУ РОСІІ — Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) July 29, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія заблокувала резолюцію РБ ООН про створення трибуналу по MH17.