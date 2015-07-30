Сьогодні на процесі Сенцова-Кольченко допитають двох вже засуджених українців Афанасьєва і Чирнія

Чирній буде допитаний першим, пише видання Медиазона, що веде онлайн-трансляцію із залу суду.

Під час попереднього засідання у середу, 29 липня, сторони допитали ключового свідка у справі Сенцова-Кольченка — студента-хіміка Олександра Пирогова, який нібито на прохання ще одного фігуранта справи - Олексія Чирнія - мав виготовити саморобні вибухові пристрої для підриву пам'ятника Леніну і Вічного вогню в Сімферополі та інших терактів.

Читайте такожМЗС звинувачує Росію в тортурах незаконно утримуваних громадян УкраїниПісля затримання Чирній погодився на співпрацю зі слідством і дав свідчення; його справа розглядалася в особливому порядку; він засуджений на сім років позбавлення волі.

За чотири місяці до винесення вироку Чирнію - в грудні 2014 року - інший обвинувачений у справі "кримських терористів" Геннадій Афанасьєв був засуджений на такий само термін позбавлення волі. Як і Чирній, після арешту він уклав угоду зі слідством і повністю визнав свою провину.