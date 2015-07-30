Коли Путін стикається з труднощами, він схильний піднімати ставки - британський журналіст

Про це він розповів в інтерв'ю журналу «Новое Время».

«Загроз кілька. Насамперед увага світу поступово відволікається від України кризою на Близькому Сході, подіями в Греції, а це грає на руку Росії. У тій ситуації, яка сьогодні склалася в Україні, Росія може дозволити собі вести виснажливу воєнну кампанію. Відповідь країн ЄС має бути набагато більш динамічною і зосередженою, але цього ми поки не бачимо», - каже Лукас.

Він також додає, що президент Росії Володимир Путін відступати не готовий і буде продовжувати військову агресію в Україні.

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«Ми повинні розуміти, що якщо президент РФ Володимир Путін стикається з труднощами, то схильний не відступати, а піднімати ставки. Наприклад, сьогодні ми бачимо досить жорсткі заяви з приводу розширення ядерного потенціалу Росії», - пояснює Лукас.

На його думку, ЄС необхідно розділити відповідальність за те, що відбувається в Україні, аж до створення нового плану Маршалла.

«Пора зрозуміти, що протистояння Путіну — це не тільки локальне завдання України, але й глобальна спрямованість ЄС на виправлення власних помилок», - сказав журналіст.

Повне інтерв'ю з Едвардом Лукасом читайте у свіжому номері журналу «Новое Время».