Прохідний бар’єр на місцевих виборах можуть подолати шість партій - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати моніторингового опитування, які були оприлюднені сьогодні під час прес-конференції.

Так, за "Блок Петра Порошенка" готові віддати свій голос 23,7% респондентів, за ВО "Батьківщина" - 11,9%, за "Опозиційний блок" - 11,2%, за "Самопоміч" - 10,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка - 9,3%, за ВО "Свобода" - 7,4%.

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Водночас за "Правий сектор" готові віддати свій голос 4,6% опитаних, за "Громадянську позицію" - 3,6%, за "Народний фронт" - 3,2%, за "Сильну Україну" - 2,4%, за "УДАР" - 1,8%, за "УКРОП" - 1,4%. Решта політичних сил мають менше 1% підтримки.

При цьому 13,3% не змогли відповісти, за кого голосуватимуть.

Моніторингове опитування населення України проводилось центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка спільно з відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України.

Опитування проводилось з 4 по 14 липня у 24 областях України та в Києві. Не проводилось опитування у Криму та на територіях Донецької і Луганської області, що непідконтрольні українській владі.

Загалом опитано 3924 респонденти. Метод отримання інформації - інтерв'ю віч-на-віч за місцем проживання респондента.