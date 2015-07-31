КСУ відкрив Раді шлях до закріплення особливого статусу Донбасу у Конституції

Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України.

"Запропоновані в законопроекті доповнення розділу 15 перехідних положень Конституції України пунктом 18 не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина", - йдеться у висновках КСУ.

Після висновку КСУ, для прийняття остаточного рішення про внесення змін до Конституції Верховній Раді на осінній сесії потрібно 300 голосів депутатів.

Розгляд законопроекту про так званий особливий статус Донбасу і про децентралізацію в Україні КСУ почав 27 липня, а вже 30 липня виніс рішення.

27 липня управління правової експертизи Конституційного суду України надало висновок щодо проекту змін до Конституції, не знайшовши утисків прав громадян у п. 18 Прикінцевих положень, який говорить: "Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей визначаються окремим законом".

У середині липня Рада направила до КС проект змін до Конституції. Положення про особливості місцевого самоврядування на окупованих територіях Донбасу є частиною змін у Конституцію. Законопроект в цілому спрямований на децентралізацію по всій території України і називається "Проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації в Україні)".