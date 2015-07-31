Антикорупційне бюро призначило керівника фінансової розвідки

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАБУ.

Як зазначається в повідомленні, у рамках проведення відкритого конкурсу до НАБУ надійшло 60 пакетів документів. За результатами їх перевірки до тестування було допущено 21 кандидата, 18 з яких у подальшому було відібрано для проходження співбесіди.

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