На Саакашвілі подають в суд за наклеп

У повідомленні прес-служби компанії наголошується, що причиною подачі позовної заяви послужило відповідне звинувачення голови Одеської ОДА Міхаела Саакашвілі в адресу компанії «Міленіум 2003», висловлене на брифінгу в Іллічівському порту 23 липня 2015 року.

Згідно із заявою заступника директора компанії Самвела Барикяна, «Міленіум 2003» ніколи не надавала брокерських послуг по розмитненню вантажів оскільки у компанії немає відповідних дозволів від Державної Митної Служби (тепер – підрозділ Державної Фіскальної Служби).

З 2007 року єдиною діяльністю компанії на території Іллічівського порту є надання послуг з зважування вантажів автотранспортом, а також надання складських послуг зі зберігання товарів, які не перебувають під митним контролем.

«Ми справді намагалися отримати дозвіл на відкриття вантажно-митного комплексу. Відправляли офіційний запит на ім'я начальника Одеської митниці ГФСУ (Державної Фіскальної Служби України), але так і не отримали відповідь» - говорить Самвел Барикян.

Відповідно до статей 404, 405 Митного кодексу України митна брокерська діяльність здійснюється під контролем органів доходів та зборів та на підставі дозволів. Без отримання дозволу брокерські послуги не можуть бути надані.

За правилами статті 405 Митного кодексу України, підприємства, які отримали дозволи на надання брокерських послуг, включаються до відповідних реєстрів, які є публічними і розміщуються на сторінці Державної фіскальної служби України. Ніде із зазначених реєстрів компанія "Міленіум 2003" не значиться.

У компанії відзначають, що голову ОДА Одеського регіону дезінформували, в результаті чого він поширив неправду про компанії «Міленіум 2003», яку розтиражувало багато національних ЗМІ.

В позовній заяві «Міленіум 2003» вимагає визнати недостовірною інформацію щодо надання компанією брокерських послуг по розмитненню вантажів в Іллічівському порту і щодо власників компанії, а також зобов'язати відповідача спростувати раніше зроблену заяву.