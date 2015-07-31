Екс-глава міліції Донецької області, який здав ОДА сепаратистам, живе у Києві - нардеп (відео)
Колишній начальник МВС Донецької області Роман Романов, який виступав перед проросійськими сепаратистами у будівлі ОДА в Донецьку, наразі перебуває в Києві.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Єгор Фірсов.
"Сьогодні у "Спортлайфі" несподівано зустрів колишнього начальника МВС Донецької області Романа Романова, який здавав Донецьк сепаратистам у березні 2014 року. Я думав, що він давно в Росії чи в Донецьку, але виявилося - ні, чудово почувається в столиці", - висловив обурення депутат.
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При цьому повідомляється, що у спортклуб Романов приїхав на своєму позашляховику "Фольксваген Туарег". Нардеп переконує, що він не помиляється, адже на авто - іменний номер.
"На ньому ініціали міліціонера і дата його народження - 24 вересня. Вартість такого автомобіля стартує від 1,6 млн гривень" , - заявив Фірсов.
Також депутат виклав відеозапис, зроблений 3 березня 2014 року, на якому Романов виступає перед сепаратистами, які зайняли будівлю адміністрації.
Сегодня в «Спортлайфе» неожиданно встретил бывшего начальника МВД Донецкой области Романа Романова, который сдавал Донец...Posted by Egor Firsov on 31 июля 2015 г.