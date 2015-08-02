Порошенко привітав українців з Днем ВДВ та Повітряних сил ЗСУ

Про це йдеться в привітанні президента України Петра Порошенка особовому складу і ветеранам ВДВ Збройних сил України.

В привітанні сказано: «Героїчна оборона Донецького аеропорту, штурм і утримання Савур-Могили, успішні рейди по тилах ворога та активна участь в інших операціях стали для кожного українця символом виняткової мужності воїнів-десантників, прикладом їх військової доблесті та честі». При цьому зазначається: «Ви завжди були першими та сміливо діяли, виконуючи найважчі завдання на найбільш загрозливих напрямках цієї неоголошеної війни. І сьогодні, нинішнє свято ви зустрічаєте на бойових позиціях у східних та південних областях України, вкотре підтверджуючи девіз: “Ніхто крім нас!”.

Президент подякував за вірність Військовій присязі та самовіддану службу Вітчизні.

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«У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю наших бойових побратимів, які під час проведення антитерористичної операції віддали своє героїчне життя за мирне майбутнє України», - сказано в привітанні.

Також президент України привітав особовий склад і ветеранів Повітряних сил Збройних сил України. У привітанні сказано: «У складний для нашої країни час воїни Повітряних Сил продемонстрували вірність Українському народові, мужність і незламність, самовідданість та високий професіоналізм».

«Активна авіаційна підтримка і надійне зенітне ракетне прикриття наших військ, ведення повітряної розвідки, перевезення особового складу та матеріальних засобів, санітарна евакуація і рішучі дії з оборони займаних рубежів пліч-о-пліч у взаємодії з підрозділами інших видів і родів військ - далеко не повний перелік завдань, які з гідністю виконують воїни Повітряних Сил», - йдеться у привітанні.

В ньому зазначається, що «прикладом героїзму та жертовності стали імена членів льотних екіпажів, військовослужбовців зведеного загону, військових частин і підрозділів Повітряних Сил, які віддали своє життя за мир в Україні, за наше з вами право будувати вільну європейську державу».