У МВС планують звільнити 30 тисяч міліціонерів до кінця року

Про це заявив начальник департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ Денис Горбась, передає НБН.

«Я боюся помилитися, але, наскільки мені відомо, понад 170 тисяч у нас особового складу і є відповідні доручення, прийняті Міністерством внутрішніх справ України... На кілька десятків тисяч співробітників міліція має бути скорочена до кінця поточного року», – заявив Горбась.

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Крім цього, він уточнив, що особовий склад міліції буде скорочений до 140 тисяч співробітників.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція з'явиться в Україні через три місяці. Також протягом місяця повинні бути створені територіальні підрозділи Національної поліції та призначено їх керівників.