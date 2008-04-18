Ухвалені на референдумі рішення не потребують затвердження ВР - рішення КС

Конституційний Суд України постановив, що ухвалені на всеукраїнському референдумі рішення є остаточними і не потребують будь-якого затвердження, в тому числі Верховною Радою України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суду, прийнятого 16 квітня у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень ч. 2, 3 ст. 5, ст. 69, ч. 2 ст. 72, ст. 74, ч. 2 ст. 94, ч. 1 ст. 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі), сьогодні оприлюднив голова КС Андрій СТРИЖАК.

Зокрема, КС вирішив:

1. В аспекті порушеному у конституційному поданні питання положення ч. 2 ст. 71 у системному зв’язку зі ст. 5 Конституції України слід розуміти так, що народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, може реалізовувати на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою своє виключне право визначати і змінювати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України у порядку, який має бути визначений Конституцією і законами України.

2. В аспекті конституційних подань положення ч. 2 ст. 72 Конституції України в контексті положень ст. 5 Конституції України треба розуміти так, що народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення через всеукраїнський референдум за народною ініціативою, може в порядку, який має бути визначений Конституцією і законами України, приймати закони України (вносити до них зміни), крім законів, прийняття яких на референдумі не допускається згідно з Конституцією України.

3. Положення ч. 2 ст. 94 Конституції України необхідно розуміти так, що процедура підписання і оприлюднення законів, встановлена нею, не застосовується до законів, прийнятих референдумом.

4. Положення ч. 2, 3, ст. 5, ст. 69 Конституції України слід розуміти так, що рішення всеукраїнського референдуму щодо прийняття законів є остаточним і не потребує будь-якого затвердження, в тому числі Верховною Радою.

КС звернув увагу парламенту, народних депутатів, Президента України на необхідність ініціювання та проведення існуючого законодавства України з питань референдумів у відповідність до норм чинної Конституції України.

Рішення КС є обов’язковим для виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.