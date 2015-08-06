АП про об'єднання громад: "Насильно нікого нікуди заганяти не збираються"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив перший заступник глави АП Віталій Ковальчук.

"Випадків добровільно-примусового об'єднання в територіальні громади немає. Є процедура, згідно з якою облради приймають перспективні плани створення тергромад. На сьогодні вже 20 чи 21 облрада їх прийняли. Потім на підставі цих планів відбувається обговорення об'єднання», - зазначив він.

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Водночас, за словами Ковальчука, «деякі політичні сили свідомо блокували цей процес».

«Насильно нікого нікуди заганяти не збираються. Ми маємо надію, що у переважній більшості випадків будуть позитивні рішення. А проти виступають місцеві князьки, які розуміють, що втрачають владу та вплив і певні важелі в корупційних схемах при розподілі бюджету, землі", - сказав Ковальчук.

Як повідомлялося, в уряді очікують, що в областях в результаті об’єднання замість 11 тис. 800 громад буде близько 7,5 тис. громад.