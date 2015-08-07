В Антикорупційному бюро склали присягу перші працівники Управління спецоперацій

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАБУ.

"Заступник директора НАБУ Анатолій Новак та обрані за результатами відкритого конкурсу Олег Клекота і Віталій Івченко заприсяглися, усвідомлюючи свою високу відповідальність, завжди залишатися відданим народові України, неухильно додержуватися Конституції та законів, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу таємницю, яка охороняється законом", - йдеться у повідомленні.

Приймаючи присягу, Ситник заявив: "Коли ці хлопці будуть вести по коридорам корупціонера, кожен має знати, що доклав до цього свої зусилля. Я хочу, щоб кожен співробітник Бюро розумів, що має відношення до правоохоронної роботи. Усі ми працюємо задля єдиного результату".

Читайте такожАнтикорупційне бюро призначило керівника фінансової розвідки

Директор НАБУ також підкреслив, що "ці люди – перші три особи, які стануть опорою Бюро в майбутньому".

"Сьогоднішня подія – це наш посил суспільству про те, що до жовтня ми налаштовані створити дуже серйозну силову групу", - наголосив Ситник.